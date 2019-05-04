У Тернополі відбулось неймовірне музично-поетично дійство «Одного разу…» від поетеси Мар’яни Савки та гурту «Мар’яничі»

У рамках 7-го Мистецького фестивалю «Ї» у Тернополі відбулось неймовірне музично-поетичне дійство «Одного разу…» під супроводом поетеси Мар’яни Савки та гурту «Мар’яничі».

Жінка розповіла усім присутнім як з’явився даний проект.

Усі ми розпочинаємо будь-яку історію зі слів «одного разу». Ось і історія нашого гурту така ж. Одного разу я запропонувала піаніст Юрку Романіву зробити гурт та почати писати та співати пісні, але ми вирішили, що двоє – це замало і до нас ще приєднався гітарист Сергій Гурін, – ділиться Мар’яна Савка.

Музично-поетична імпреза гурту насичена українським колоритом, різними історіями та трепетом. Можна зауважити, що проект є дійсно авторським та оригінальним, до нього входять 8 пісень.

Поділіться:











загрузка...