Що робити користувачам індивідуального опалення, яким виставлені чималі рахунки за централізоване опалення?

Останні телефонують десятки і десятки людей з питаннями що робити з додатковими рахунками 500-700 грн. “за трубостояки і під’їзди”.

Даю усім приблизно такі наступні коментарі поради:

1. НЕ СПІШИТИ.

Міський голова зрозумів, що на відміну від інших міст, у Тернополі він з цими рахунками трішки “помилився”. Тому, утворив “робочі групи”, які готують йому інформацію.

Допоки міський голова не озвучить свої висновки після завершення роботи тих груп, не спішити оплачувати рахунки. Факт сплати може слугувати визнанням правильності виставлених рахунків.

В залежності від того, що у підсумку озвучить влада, можна буде планувати якісь дії.

Прогнозую, що рахунки будуть суттєво скориговані.

Якщо ж ні, то тоді: а) юридичне протистояння; б) “тепловий майдан”.

2. ЗАФІКСУВАТИ ДАНІ ПО ВАШІЙ КВАРТИРІ ТА БУДИНКУ.

Домогтись від робочої групи, яка перевіряє ваш будинок (всього їх 25), щоб її голова коректно зафіксував інформацію по вашій квартирі і під’їзді/будинку.

Хоч усі ці “робочі групи” у великій мірі профанація, але ліпше все ж зафіксуйте.

Не зайвим буде написання власної заяви в КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”, в якій повідомити про відсутність транзитних трубостояків у вашій квартирі або про те, що вони належним чином заізольовані.

Якщо ви не маєте контактів зі своєю робочою групою, то можете запитати мене про це в коментарях.

3. ТАРИФ ВИЗНАЧАЄ МІСЦЕВА ВЛАДА. Пам’ятайте, місцева влада виставляє тарифи які забажає. Може виставити “економічно обгрунтований” і він буде високий. А може зробити фінансове вливання в комунальне підприємство і тариф буде менший. Минулого року влада влила з бюджету в “Тернопільміськтеплокомуненерго”, якщо не помиляюсь, понад 70 млн. грн. Не буду казати який тариф правильний/кращий. Але прошу розуміти, що який саме – це самостійне рішення і повна відповідальність влади міста. Депутат міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт