Віталій Кличко скликає засідання АМУ, на якому обговорять організацію територіальної оборони

У партії «УДАР Віталія Кличка» заявили, що в час загрози повномасштабного вторгнення Росії вкрай важливі чітка координація дій та спільна робота місцевої та центральної влади.

Нагадаємо, Росія продовжує ескалацію вздовж кордонів України. Водночас Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington заявив, що РФ може спробувати захопити деякі території України, зокрема Харків, під приводом «захисту російськомовного населення».

– На тлі обговорення останніми днями заяв щодо ймовірного захоплення російським агресором Харкова як голова Асоціації міст України хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом – уся Україна! – заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко.

Відтак, Віталій Кличко ініціював зібрання засідання правління Асоціації міст України, на якому обговорять заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Це засідання відбудеться 28 січня в Києві.

– Окрім Харківщини, прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України. Єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка – головне в час таких складних випробувань для країни. І ми з честю подолаємо виклики! Усі разом! – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».





