Принадливий Тернопіль. Непримітні леви, гірлянди та пілястри

Якщо дивитися на цей будинок здалеку, не приглядаючись, його можна проминути, бо здасться, що він пересічної «зовністі».

Але, якщо прискіпливо розглянути його складові, стане зрозуміло, що тут – у будинку номер 25, що на вулиці Острозького, є багато цікавого.

Почнемо з оздоби – виразності фасаду надають вікна (зверніть увагу на їхню оздобу – вона різна на першому та другому поверхах), стрункості — пілястри, вони ж створюють ритм. До речі, розгляньте ліпнину карнизу — побачте там непримітних здалека левів.

Якщо не обмежуватися зовнішніми оглядинами, й зазирнути всередину — там можна побачити давні кахлі й елегантні балясини.

Тож не проминайте цього будинку. Він вартий того, щоби розглянути його прискіпливо.

Анна Золотнюк.