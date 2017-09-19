Перший в Україні медіаклас відкрили в тернопільській школі №2

“Бути медіаграмотним у наш час-необхідність, яку диктує час”, – зазначає директор правового ліцею №2 Інна Іванюк.

Ідея із запровадженя такого предмету в школі, зародилася, коли пані Інна перебувала влітку на курсах.

“Сучасний світ настільки впевнено диктує нам зміни, що освіта мусить модернізуватися досить швидкими темпами, наші учні повинні бути компетентними і грамотними”,- зазначила директор 2-ї школи-ліцею. Тож, віднедавна учні 5-11 класів навчатимуться розрізняти правдиву інформацію у медійному просторі.

На шкільних урочистостях були представники влади, культури та мистецтва.

“Медіаграмотність, якраз розвиває здатність критично мислити, вміння розрізняти інформацію за правдивістю, бо нажаль, на початку російсько-української війни ми були беззахисними”,– зазначив заступник Тернопільського міського голови Леонід Бицюра.

“Нарешті в Україні з”являються сучасні, модерні речі, які дуже суттєві для молоді тепер”, – зауважив львівський режисер Тарас Химич.

“Слово-це потужна зброя, якою іноді дуже вміло користуються наші вороги, тому важливо, щоб наші дітки “були озброєні”, вміли мобільно приймати рішення, відсіювати де справжня інформація, а де фейки- це надважлива справа,- зазначив український співак Андрій Підлужний.

До відкриття класу долучилися учні 6-А1. Їхні батьки взяли на себе витрати і разом придумали дизайн кабінету.

“Діткам дуже сподобалось, що такий клас буде першим, і поки що єдиним у нашій країні, проте закликають учнів з інших регіонів долучатись до подібної ідеї”.

Підготувала Наталія Назар