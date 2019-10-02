Давній тернопільський готель, де зупинялись знаменитості (фото)

Одне з особливих місць у середмісті Тернополя — колишній готель «Подільський», розташований за адресою бульвар Тараса Шевченка, 23.

У ньому зупинялись письменник і громадський діяч Іван Франко, письменник і актор Марко Кропивницький, актор і режисер Микола Садовський, актриса Марія Заньковецька, композитор Микола Лисенко, співачка Соломія Крушельницька.

Світлої пам’яті Любомира Бойцун у книжці «Тернопіль у плині літ» називала його «свідком тернопільської історії», а у час зведення він був «гордістю городян». Збудували його в 1890 році, а прибудови датуються 1910–1928 роками.

«Здавна у готельній кам’яниці були ресторан й каварня. Каварня «Болевард» належала до улюблених місць зустрічей та відпочинку міщан. Навіть у важкі часи Першої світової, коли у місті не вистачало борошна, цукру, масла і хліба, коли майже всі крамниці були зачинені, у ресторані можна було пообідати, а в каварні випити філіжанку чорної чи «білої» кави (з молоком чи сметанкою). Пізніше там була відома в місті «Адрія» (тепер ресторан «Україна»). Кав’ярні й ресторації задовольняли не тільки гастрономічні смаки Тернополя, а й ставали осередками культурного життя. Тут влаштовувалися модні у той час танцювальні вечори-дансінги… Один із перших кінотеатрів міста містився на подвір’ї готелю, потім був відомий як «Аполльо».

І нині вигляд будівлі нагадує про давні часи. До речі, цікаве приміщення не тільки ззовні, адже збереглись деталі оригінального інтер’єру.

Анна Золотнюк.