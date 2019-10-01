Чортків визнали найкомфортнішим містом для життя!

Сьогодні, 1 жовтня, у Києві відбувається одна з головних подій Східної Європи, присвячена популяризації smart city-технологіям – Kyiv Smart City Forum 2019. В рамках форуму проходила щорічна церемонія нагородження міст-лідерів з впровадження інноваційних рішень в інфраструктуру, де відзначили найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи у 5-ти номінаціях.

Мета конкурсу — привернути увагу до використання смарт-сіті технологій для розбудови міської інфраструктури, а також познайомити громадськість із кращими українськими проектами. Експертне журі проаналізувало понад 100 конкурсних заявок та визначили найуспішніші проекти у 5 номінаціях.

За результатами конкурсу, у номінації «Найкомфортніше місто для життя – за найвищі стандарти проживання та рівень задоволеності населення» нагороди отримало місто Чортків, а також Умань та Харків! До слова, місто на форумі представляє два працівники міської ради: завідувач сектору інформаційно-програмного забезпечення Богдан Школьницький та провідний спеціаліст Олександр Шликов. У номінації Відкрите інноваційне місто — за успішне залучення громадян до процесів управління містом на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій — перемогли Тернопіль, Тетіївська ОТГ, Київська область, Дрогобич. Найкраща транспортна модель міста — за найвищі стандарти у розвитку міської транспортної інфраструктури — були відзначені Житомир, Львов та Маріуполь. Місто стартапів — за підтримку у запуску нових інноваційних проектів та технологічних рішень з метою вдосконалення міського простору — перемогу здобули. Славутич, Шостка, Маріуполь. У номінації Екологічно відповідальне місто — за використання розумних технологій для захисту та міської екосистеми визнані переможцями Біла Церква, Миргород, Іллінці.