На Тернопільщині орендна плата за землі перевищила стартову у два рази

Цьогоріч на електронних земельних торгах, організованих Головним управлінням Держгеокадастру в Тернопільській області, передано в оренду 162 земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1,55 тис. гектарів. Стартовий розмір орендної плати склав 2,26 млн гривень.

Найбільшу кількість ділянок передано в користування у Бучацькому (40 ділянок загальною площею 473,6 га), Борщівському (15 ділянок – 69,65 га) та Бережанському (14 ділянок – 123,05 га) районах Тернопільської області.

Найвищий розмір річної орендної плати зафіксовано за ділянку в адміністративних межах Зарудянської сільської ради Збаразького району Тернопільської області площею 1,16 гектара. Стартова ціна зросла до 302,71% від нормативної грошової оцінки та становить 12,85 тис. гривень (стартова ціна лота становила 0,34 тис. грн). Також у ході конкурентної боротьби вартість оренди землі у Кременецькому районі Плосківської сільської ради зросла до 235,16% від нормативної грошової оцінки землі.

Загалом за результатами торгів до бюджетів місцевих громад Тернопільщини надійшло 4,85 млн гривень.

Довідково

Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах».

Інформація про лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площ та кадастрових номерів, а також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в розділі «Земельні аукціони».