Деталі Тернополя. Складові середньомістяних балясин

Це — одні з найкрасивіших балясин, які я бачила. Тут цікава композиція, складний візерунок, тонко виконані деталі. Йдеш, і розглядаєш то листок, то кола, то місця кріплень. І все видається органічним, злагодженим, так, ніби звучить пісня.

Розташовані ці сходи в будинку номер 52 на вулиці Руська, його зведення датують 1912 роком і це пам’ятка архітектури місцевого значення.

До слова, це саме той, де зверху маскарон у вигляді жіночої голівки, тож будівля і ззовні, і зсередини прекрасна.

Анна Золотнюк.