На Тернопільщині підрядник завищив на понад 200 тис грн вартість робіт з ремонту дороги

Завищив на понад 200 тис грн вартість робіт з ремонту дороги й заволодів бюджетними коштами – судитимуть підрядника

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підрядника виконання будівельних робіт, директора одного з товариств, обвинуваченого у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовими коштами та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор товариства видав замовнику акт із завищеними у ньому об’ємами фактично виконаних робіт з ремонту ділянки автомобільної дороги C 201604 Чортків – Більче-Золоте. На підставі підробленого документа підряднику було безпідставно виплачені понад 200 тис грн, чим завдано збитків державному бюджету на вказану суму.

Лише за втручання прокуратури під час досудового розслідування підрядник відшкодував заподіяні збитки й провів роботи, які були заплановані ще на грудень 2021 року.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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