Романтичний квест Тернополем (фото)

У день, коли специфічним настроєм наелектризоване повітря, не можна не зробити тематичної підбірки. Тому нині покажу деталі, що прямо й (частіше) опосередковано нагадують про присутність високих почуттів або ж специфічних гормонів. Власне, не так нагадують, скільки є їх візуальними символами.

Перш за все, звісно, серця. Як без них, і куди ж без них. Найвідоміше здіймається над вулицею Руською. За наступним кордіо рушайте в обласну універсальну наукову бібліотеку та прямуйте до чорного входу, уважно дивлячись собі під ноги.

Інший атрибут свята — троянди. Для того, аби вберегти квіти від знищення, можете просто поводити свою половинку вулицями міста, показуючи їй тематичну ліпнину. Спершу вразьте квітами, що їх тримають у пащах леви, далі знизьте градус до класичних троянд, сплетених у вінки. Для такого спацеруйте вулицями Руською та Академіка Горбачевського. Можете зазирнути до будинку на Сагайдачного, 1 (якщо там буде відкрито, звісно), там можете подарувати оберемок сецесійних троянд.

Ще рік тому для пафосного завершення мандрівки я би вам радила підійти до одного з будинків на бульварі Шевченка. Там на дверях були милі путті, яких у романтичному стані можна видати за ерзац-амурчиків, й попросити в них благословення, але от біда, ці прекрасні двері вже деінде, а на їх місці металеві без сліду оригінальності. Зрештою, витлумачте це як знак — без догляду любов помирає.

А так пораджу прогулятись Валовою та уважно розглядати двері. Тут на одних із (гаразд, тримайте підказку — пофарбованих на чорно) є прекрасні різьблені елементи, один з яких нагадує серце.

Анна Золотнюк.

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