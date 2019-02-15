У Тернополі знову буде руханка з чемпіонкою Лілією Проць

Про це Ліля Проць повідомила на своїй сторінці в Facebook.

У 2012 році мені прийшла думка про створення тусовки для людей і тим самим навчати їх турбуватись про своє здоров`я. Вирішила назвати “РУХАНКА”. Колись урок фізкультури був “урок руханки”, а вчитель фізкультури – “вчитель руханки”. 😍 І ось 😉 І в липні 2012 року по неділях запустила руханку. На першу навіть приїхало національне телебачення. Приємно що з того часу по Україні часто почали використовувати термін “РУХАНКА”. Спочатку я її проводила на Театральному майдані. Згодом перейшла коли встановили вуличні тренажери на острівок “Чайка”. Що ж таке руханка? Це щонеділі безкоштовні заняття для всіх охочих від 4 до 80+ років. Руханка – це заняття на вуличних тренажерах, скандинавська ходьба, гімнастика по Норбекову, заняття з різним інвентарем та багато іншого. А ще індивідуальні консультації. Найстаршою за весь період була жінка, якій було 75 роківІ ось Руханка з Лілією Проць вже повертається цієї неділіДавайте турбуватись про своє здоров`я РАЗОМ!

Початок о 9:00 год у неділю, 17 лютого. Місце: острівок “Чайка” в парку ім. Т. Шевченка в Тернополі. Участь безкоштовна. Не забудьте вдягнутися у спортивну зручну форму одягу.

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