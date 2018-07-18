У Тернополі продають картину з Леніном

У Тернополі, оглядаючи новий офіс, Роман Саган знайшов картину з Леніном.

Від кого перейшла в спадок, і хто її там вберіг… не знаємо, кабінет якийсь був виробничий. Але музею тоталітаризму не плануємо робити. То прийдеться викидати. Або ж є ідея – маленький аукціон на потреби військових. Старт –

100 грн. Крок – 50. Передамо, або як знижку на радіостації, наприклад. Репост вітається.

Аукціон розпочався 17 липня і триватиме рівно сім днів. Лот зможуть віддати в Тернополі, переслати по Україні, або знищити (з відеозаписом процесу). Ставки приймають – ТУТ.