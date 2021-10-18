На Тернопільщині за вбивство собаки чоловік може сісти на три роки

Жорстоке поводження з тваринами інкримінують працівники відділення поліції №1 (м.Борщів) мешканцю Чортківського району. Чоловік смертельно травмував собаку.

Про інцидент правоохоронцям повідомила жителька Мельнице-Подільської ОТГ. Вона розповіла, що знайшла мертву собаку у криниці на власному господарстві. Будинок заявниці обладнаний камерою відеоспостереження, яка і зафіксувала протиправне.

Як з’ясувалося, собаку породи пекінес забив родич жінки, з яким склалися неприязні відносини. Чоловік зайшов на подвір’я, коли господарів не було вдома. Собака почав гавкати на нього, він схопив палку та забив тварину. Мертвого домашнього улюбленця він викинув в колодязь.

Правоохоронці розшукали порушника. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. За такі дії передбачений штраф до 51 000 гривень, арешт до шести місяців або обмеження волі на термін до 3 років, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.