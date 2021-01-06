163 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 6 січня
163 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 06 січня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 1 (чоловік 73 р. Бучацький район с. Пишківці)
одужало – 299 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 905
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 34620 осіб;
одужало – 31129 осіб;
летальних випадків – 476 (3 випадки жителі інших областей);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 9511 (8021 одужало, 111 летальних);
– Бережанський район – 1806 (1633 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1612 (1482 одужало, 29 летальних);
– Бучацький район – 1256 (1180 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1694 (1595 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1503 (1362 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1700 (1481 одужало, 23 летальних);
– Зборівський район – 762 (737 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1027 (919 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 1990 (1785 одужало, 32 летальних);
– Лановецький район – 903 (870 одужало, 2 летальних);
– Монастириський район – 1164 (1108 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1404 (1274 одужало, 17 летальних);
– Підгаєцький район – 475 (449 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1402 (1307 одужало, 29 летальних);
– Тернопільський район – 2953 (2578 одужало, 37 летальних);
– Чортківський район – 2363 (2299 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1095 (1049 одужало, 21 летальних).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (33 особи)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Шибалин – 3
Борщівський район (14 осіб):
• м. Борщів – 7
• с. Цигани – 3
• с. Мушкатівка – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Гуштин – 1
• с. Бурдяківці – 1
Бучацький район (8 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Підзамочок – 1
• с. Язловець – 3
• с. Доброполе – 1
• с. Пишківці – 1
Гусятинський район (12 осіб):
• смт Гусятин – 5
• м. Копичинці – 4
• с. Сухостав – 1
• с. Глібів – 1
• с. Городниця – 1
Заліщицький район (11 осіб):
• м. Заліщики – 10
• с. Винятинці – 1
Збаразький район (12 осіб):
• м. Збараж – 7
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Ліски – 4
Зборівський район (6 осіб):
• смт Залізці – 3
• м. Зборів – 1
• с. Озерна – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
Козівський район (4 особи):
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Теофіпілка – 1
• с. Вікторівка – 1
• с. Яструбове – 1
Кременецький район (6 осіб):
• м. Почаїв – 2
• с. Старий Почаїв – 2
• с. Білокриниця – 1
• с. Кушлин – 1
Лановецький район (3 особи):
• с. Волиця – 1
• с. Грибова – 2
Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (4 особи):
• м. Скалат – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Коршилівка – 1
• с. Кам’янки – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (6 осіб):
• м. Теребовля – 2
• смт Дружба – 1
• смт Микулинці – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Золотники – 1
Тернопільський район (30 осіб):
• смт Велика Березовиця – 3
• смт Великі Бірки – 2
• с. Байківці – 2
• с. Петриків – 3
• с. Великий Глибочок – 8
• с. Мишковичі – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Підгородне – 3
• с. Великі Гаї – 1
• с. Гаї-Гречинські – 3
• с. Курники – 1
• с. Острів – 1
• с. Застав’є – 1
Чортківський район (2 особи):
• м. Чортків – 2
Шумський район (6 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Рохманів – 1
• с. Бриків – 1
• с. Залужжя – 2
• с. Шумбар – 1