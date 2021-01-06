163 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 6 січня

163 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 06 січня 2021 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 1 (чоловік 73 р. Бучацький район с. Пишківці)

одужало – 299 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 905

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 34620 осіб;

одужало – 31129 осіб;

летальних випадків – 476 (3 випадки жителі інших областей);