10:47 | 6.01.2021
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163 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 6 січня

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163 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 06 січня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 1 (чоловік 73 р. Бучацький район с. Пишківці)

🔺одужало – 299 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 905

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 34620 осіб;

🔺одужало – 31129 осіб;

🔺летальних випадків – 476 (3 випадки жителі інших областей);

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 9511 (8021 одужало, 111 летальних);

– Бережанський район – 1806 (1633 одужало, 19 летальних);

– Борщівський район – 1612 (1482 одужало, 29 летальних);

– Бучацький район – 1256 (1180 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1694 (1595 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1503 (1362 одужало, 30 летальних);

– Збаразький район – 1700 (1481 одужало, 23 летальних);

– Зборівський район – 762 (737 одужало, 11 летальних);

– Козівський район – 1027 (919 одужало, 7 летальних);

– Кременецький район – 1990 (1785 одужало, 32 летальних);

– Лановецький район – 903 (870 одужало, 2 летальних);

– Монастириський район – 1164 (1108 одужало, 23 летальних);

– Підволочиський район – 1404 (1274 одужало, 17 летальних);

– Підгаєцький район – 475 (449 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1402 (1307 одужало, 29 летальних);

– Тернопільський район – 2953 (2578 одужало, 37 летальних);

– Чортківський район – 2363 (2299 одужало, 33 летальних);

– Шумський район – 1095 (1049 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (33 особи)

⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Шибалин – 3

⭕️Борщівський район (14 осіб):

• м. Борщів – 7

• с. Цигани – 3

• с. Мушкатівка – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Гуштин – 1

• с. Бурдяківці – 1

⭕️Бучацький район (8 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Підзамочок – 1

• с. Язловець – 3

• с. Доброполе – 1

• с. Пишківці – 1

⭕️Гусятинський район (12 осіб):

• смт Гусятин – 5

• м. Копичинці – 4

• с. Сухостав – 1

• с. Глібів – 1

• с. Городниця – 1

⭕️Заліщицький район (11 осіб):

• м. Заліщики – 10

• с. Винятинці – 1

⭕️Збаразький район (12 осіб):

• м. Збараж – 7

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Ліски – 4

⭕️Зборівський район (6 осіб):

• смт Залізці – 3

• м. Зборів – 1

• с. Озерна – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

⭕️Козівський район (4 особи):

• с. Велика Плавуча – 1

• с. Теофіпілка – 1

• с. Вікторівка – 1

• с. Яструбове – 1

⭕️Кременецький район (6 осіб):

• м. Почаїв – 2

• с. Старий Почаїв – 2

• с. Білокриниця – 1

• с. Кушлин – 1

⭕️Лановецький район (3 особи):

• с. Волиця – 1

• с. Грибова – 2

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (4 особи):

• м. Скалат – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Коршилівка – 1

• с. Кам’янки – 1

⭕️Підгаєцький район (0 осіб)

⭕️Теребовлянський район (6 осіб):

• м. Теребовля – 2

• смт Дружба – 1

• смт Микулинці – 1

• с. Плебанівка – 1

• с. Золотники – 1

⭕️Тернопільський район (30 осіб):

• смт Велика Березовиця – 3

• смт Великі Бірки – 2

• с. Байківці – 2

• с. Петриків – 3

• с. Великий Глибочок – 8

• с. Мишковичі – 1

• с. Велика Лука – 1

• с. Підгородне – 3

• с. Великі Гаї – 1

• с. Гаї-Гречинські – 3

• с. Курники – 1

• с. Острів – 1

• с. Застав’є – 1

⭕️Чортківський район (2 особи):

• м. Чортків – 2

⭕️Шумський район (6 осіб):

• м. Шумськ – 1

• с. Рохманів – 1

• с. Бриків – 1

• с. Залужжя – 2

• с. Шумбар – 1

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