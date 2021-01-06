У Тернопільському національному медичному університеті розпочато облаштування нової лабораторії

У Тернопільському національному медичному університеті розпочато облаштування лабораторії клінічних навичок в рамках Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». В останні дні 2020 року координатори цієї програми передали до ТНМУ медичне обладнання, яке потрібне для оснащення вищезгаданої лабораторії. Все це встановлюється в спеціально відведених приміщеннях на території центру симуляційного навчання нашого вишу, де зроблено необхідний ремонт.

Україно-швейцарський проєкт надав університету основне обладнання, яке допоможе відпрацювати більшість практичних навичок, що виконуються лікарем або медичною сестрою сімейної медицини. Перелік необхідного підготували практикуючі сімейні лікарі і медичні сестри, фахівці Академії сімейної медицини України і україно-швейцарського проєкту. Обладнання включає як типовий інструментарій амбулаторії, так і манекени для відпрацювання базових маніпуляцій.

Отже, ТНМУ отримав функціональну кушетку (Family Practice Table), мобільний стіл для інструментів, термометри (електронний, інфрачервоний), тонометри (електронний та механічний) з манжетами 4-х розмірів, кардіологічні стетофонендоскопи, отоскопи, груші для пневматичної отоскопії (insufflator bulb), змінні воронки різних розмірів, шприци Жане для промивання вуха, лопатки для видалення сірки, ваги, медичні вимірювальні стрічки, ростомір, молотки неврологічні, набір камертонів, кутомір, негатоскоп, таблицю Рабкіна, таблицю для перевірки гостроти зору та програму на смартфоні, мішок Амбу для дорослих, мішок Амбу для дітей, мішок Амбу для новонароджених, а також глюкометр, ланцет, пульсоксиметри портативні, пікфлоуметр. Окрім того, для відпрацювання практичних навичок вищого рівня нашому університету надали набори для тимпаноцентезу; лампу Вуда; назофарингіальні повітропроводи всіх розмірів; набір для інтубації; iGel всіх розмірів; тренажери для відпрацювання навичок проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньошкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних; набір для інтубації; тренажер для забезпечення прохідності дихальних шляхів; тренажери для базових та розширених реанімаційних заходів у дорослих, тренажер для базових реанімаційних заходів у дітей та немовлят.

ТНМУ в рамках проекту отримав таке дорого вартісне обладнання, як дефібрилятор, систему генерації ритмів, тренажер для бімануального обстеження жінки, 12-канальний електрокардіограф, апарат УЗД, удосконалений симулятор пологів, повноростовий манекен пацієнта.

Координатори Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» ставлять за мету покращити систему охорони здоров’я шляхом удосконалення медичної освіти. Особливу увагу вони приділяють підвищенню рівня компетенцій включно з відпрацюванням навичок майбутніми сімейними лікарями і сімейними медсестрами (іншими словами – надавачами медичної допомоги на первинній ланці). Це дасть можливість краще опановувати клінічні навички студентами, інтернами, що дасть можливість у роботі з пацієнтами надавати якісні послуги.

З боку команди проєкту також буде надана допомога в налагодженні процесів організації лабораторії, формуванні тренінгів (складання переліку необхідного обладнання, плану тренінгу, його тайминг, взаємодія зі слухачами, процес оцінювання), підготовки інструкторсько-викладацького персоналу та іншого.

Пресскретар ТНМУ Яніна Чайківська. Світлини автора.