Власне, створити унікальну картинку і влаштувати фотозйомку можна всюди, де це не заборонено. Все залежить лише від вашої фантазії, можливостей техніки і мети фотосесії. Залежно від ідеї зйомки ви можете вирушити на природу, вибрати у якості фону історичні споруди, заклади або міські пейзажі. Тим паче – нині, коли буквально за кілька днів наше місто буде купатися в квітах та зелені. У будь-якому разі – в Тернополі є де сфотографуватися. А відомі майстри фотосправи Ірина та Юрій Зелененькі підкажуть вам найбільш красиві, незвичайні й ефектні локації для зйомок.



1. Сезонне цвітіння

Тематична фотозона – улюблена багатьма і дуже популярна.

– Всі завжди з нетерпінням чекають весняного цвіту. Готують для зйомки вишиванки чи якийсь інший одяг в одному стилі – тоді фото будуть особливо гармонійні та романтичні, – розповідає Ірина Зелененька. – Таку фотосесію можна влаштувати в місті, а можна – у яблуневих садах за містом (тоді про це треба заздалегідь домовитися з власником саду). Звичайно, це вже буде не тільки зйомка біля одного квітучого дерева, а більше панорамне, масштабне фото.

2. Лаванда

Нині не обов’язково їхати аж у французький Прованс, щоб помилуватися красою лавандових полів, а всього лише податися за 18 кілометрів від Тернополя.

– Торік ця локація у Зарубинцях була просто мегапопулярна, – зауважує Ірина Зелененька. – Думаю, так буде і цього року в липні, адже саме він – лавандовий місяць. Власниця лавандового поля ділилася з нами, що збільшила територію з лавандою, планує облаштувати цікаві інсталяції та фотозони. Як і в квітучих садах, домовлятися про зйомку у лавандовому полі потрібно заздалегідь.



3. Парки міста

– У парках Тернополя ми знімаємо дуже часто і ці фото виглядають просто фантастично! Цікаво, що зазвичай, коли кажеш клієнтам про зйомку в парку, більшість сприймають цю ідею скептично. Мовляв, що ж там, у тому парку, можна зняти? Насправді кадри дуже гарні, адже завдяки оптиці фотографія виходить інша, аніж ми бачимо це оком. Часто навіть годі й упізнати, що це звичний усім нам тернопільський парк.

4. Заклади міста

– Ця локація дуже нас виручає у випадку дощу, несподіваної негоди, коли заплановані події, які неможливо перенести, – зізнається Ірина. – Адже якщо зйомка просто художня, її можна спланувати, відповідно узгодивши з прогнозом погоди, або ж навіть перенести. А якщо це, скажімо, день народження, і починається дощ? Тоді можна заховатися у якомусь закладі міста і зробити там неповторне фото!

5. Став

Тернопільський став – поза конкуренцією. Це вам скаже будь-який гість нашого міста, якому вдома не пощастило мати таку дивовижну оазу. Просто селфі біля водойми – це надто банально. Додайте трішки фантазії – і зйомку на фоні ставу можна перетворити у казкову історію, що запам’ятається на все життя.

6. Циганка

– Тут вдаються просто дивовижні фото! Мені дуже подобається, як у Тернополі облаштували цей куточок для відпочинку, – зауважує Ірина Зелененька. – Оригінальні фонтанчики, доріжки для скейтів, лавочки, деревця – усе це досить урбаністично і нагадує американські містечка.

7. Дальній пляж.

– Фотографуючи на Дальньому пляжі, ми зі своїми клієнтами часто прикидаємося, що на Гаваях, – сміється Ірина. – І нам це непогано вдається.

8. Вулицями міста

Це дуже велика локація, що включає в себе безліч стилістичних і технічних можливостей. Починаючи від популярних споруд та фотографій у святкових декораціях і закінчуючи затишними двориками, що наче переносять нас в іншу країну, а то й в інше століття. Тернопіль – багатогранний. Яким бачите його ви – таким він для вас і постане, розкрившись з абсолютно несподіваного боку.



9. Бібліотеки

– Хто хоче побавитися в інтелектуала або ж є ним насправді – радимо сфотографуватися у книгосховищах. Бібліотек у Тернополі багато. Тож правдивий фон – не проблема. Ми часто знімаємо людей у книгосховищах, де повно стелажів, вщерть заповнених книгами. Атмосфера у книгосховищі інша, ніж у відділі абонемента або читальному залі. Вона наче переносить нас у минуле чи паралельний світ. Тож і фото вдаються навіть дещо містичні.

10. Інші несподівані місця

Фото на… асфальті з намальованим сонечком та квітами. Чи на даху. Або ж у глядацькому секторі міського стадіону. Чи біля стіни з графіті. Або… Та де завгодно, куди заведе вас фантазія! Головне – розкрийтеся і дайте волю емоціям! Не забувайте, що фотографія цікава лише тоді, коли в ній є емоція, дія і сюжет.