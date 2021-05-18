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Бізнес-Погляд 

Обзор сайтов БК Pin Up и 1хБет

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Популярность ставок на спорт в Украине растет с каждым годом. Свои услуги игрокам предлагают десятки сайтов, многие из которых работают на рынке уже достаточно давно. К числу таких площадок относится компания Pin Up Bet, начавшая свою деятельность еще в середине нулевых. За это время букмекер зарекомендовал себя надежным партнером, добросовестно выполняющим обязанности перед клиентами.

Из достоинств БК выделяют:

  • низкую маржу на топовые матчи футбола и баскетбола;
  • широкую линию предматчевых и Live-ставок на спорт и киберспорт;
  • наличие прямых видеотрансляций даже для непопулярных событий;
  • доступ к онлайн-казино (в том числе к игре против реальных дилеров);
  • быстрый вывод средств без комиссий;
  • удобные приложения и мобильную браузерную версию;
  • разнообразную бонусную программу.

К игре допускаются люди, достигшие совершеннолетнего возраста в своей стране. Личность клиента могут в любой момент проверить, запросив документы, поэтому следует указывать только правдивую информацию. Сама регистрация на сайте Pin Up занимает совсем немного времени. Для входа в аккаунт можно использовать профиль в соцсетях или указать свой номера телефона или адрес электронной почты.

Первый бонус здесь предлагают сразу после стартового пополнения депозита. Постоянным клиентам регулярно дарят фрибеты и кэшбэк. Выигрыши, заработанные на бонусах, можно снимать, но для этого придется выполнить условия отыгрыша. Требования указываются в правилах акции. Из опций для игроков внимания заслуживает Чек редакт — возможность вносить изменения в игровой купон после его принятия.

1xBet: букмекерская контора, проверенная временем

Многие считают компанию 1хБет лидером украинского рынка онлайн-беттинга. С этим можно спорить, но то, что это один из самых популярных букмекеров — факт, не подлежащий сомнению. В числе официальных партнеров организации:

  • итальянская Серия А;
  • испанская Ла Лига;
  • ФК «Барселона» и «Ливерпуль»;
  • известные киберспортивные турниры и организации.   

Гостям 1xBet букмекерская контора предоставляет полный спектр услуг, от просмотра трансляций в разделе Live до возможности ставить на турниры по киберспорту и играть в казино. Для мобильной игры есть удобные приложения и облегченная браузерная версия.

На территории Украины компания пока работает без официальной государственной лицензии, поэтому ее сайт периодически подвергается блокировкам. На случай подобных форс-мажоров букмекером создаются запасные ресурсы (зеркала), на которых игрок может ставить со своего основного аккаунта. Такие страницы есть и у БК Пин-ап. При отсутствии автоматического перенаправления с главной площадки 1xBet букмекерскую контору можно самостоятельно найти по альтернативному адресу. Ссылки на официальное зеркало рекомендуется брать только у менеджеров службы поддержки, заранее записав их контакты в соцсетях и мессенджерах. 

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