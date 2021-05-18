Неподалік Тернополя автомобіль врізався у фуру: є постраждалі

Поблизу Тернополя, на Львівській трасі, легковий автомобіль врізався у фуру. У ДТП постраждало двоє людей.

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

“44-річна водійка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, садна скроневої ділянки голови; 45-річний пасажир отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закриту травму правого гомілковостопного суглоба. Обох потерпілих, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну лікарню”, – йдеться у повідомленні.