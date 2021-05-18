14:34 | 18.05.2021
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Тернопільщина 

Неподалік Тернополя автомобіль врізався у фуру: є постраждалі

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Поблизу Тернополя, на Львівській трасі, легковий автомобіль врізався у фуру. У ДТП постраждало двоє людей. 

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус. 
 
“44-річна водійка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, садна скроневої ділянки голови; 45-річний пасажир отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закриту травму правого гомілковостопного суглоба. Обох потерпілих, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну лікарню”, – йдеться у повідомленні. 

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