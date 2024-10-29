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Пантеон Героїв 

17 полеглим Героям присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно)

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Повідомляють у військовій адміністрації. 17 полеглим Героям присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно)
▪️ГОНДЗІ Тарасу Андрійовичу
▪️ДАНИЛЮКУ Валерію Васильовичу
▪️ЗДЕБУ Василю Вікторовичу
▪️КУЗІВУ Максиму Петровичу
▪️КУРАШУ Івану Івановичу
▪️ЛАНГУ Олександру Сергійовичу
▪️ЛЕСЬКІВУ Роману Олексійовичу
▪️МАЗНИКУ Ярославу Євгеновичу
▪️МАТРЕНЧУКУ Олександру Васильовичу
▪️ПРОКОФ’ЄВУ Роману Валерійовичу
▪️РОМАНИШИНУ Володимиру Васильовичу
▪️СИДОРУКУ Віталію Юрійовичу
▪️СТЕПАНЦЮ Андрію Сергійовичу
▪️СТЕФАНИШИНУ Юрію Юрійовичу
▪️СТУСЯКУ Роману Олександровичу
▪️ТРИШКАЛЮКУ Сергію Ростиславовичу
▪️ЯКИМИШИНУ Володимиру Володимировичу.

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