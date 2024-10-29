17 полеглим Героям присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно)
Повідомляють у військовій адміністрації. 17 полеглим Героям присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно)
ГОНДЗІ Тарасу Андрійовичу
ДАНИЛЮКУ Валерію Васильовичу
ЗДЕБУ Василю Вікторовичу
КУЗІВУ Максиму Петровичу
КУРАШУ Івану Івановичу
ЛАНГУ Олександру Сергійовичу
ЛЕСЬКІВУ Роману Олексійовичу
МАЗНИКУ Ярославу Євгеновичу
МАТРЕНЧУКУ Олександру Васильовичу
ПРОКОФ’ЄВУ Роману Валерійовичу
РОМАНИШИНУ Володимиру Васильовичу
СИДОРУКУ Віталію Юрійовичу
СТЕПАНЦЮ Андрію Сергійовичу
СТЕФАНИШИНУ Юрію Юрійовичу
СТУСЯКУ Роману Олександровичу
ТРИШКАЛЮКУ Сергію Ростиславовичу
ЯКИМИШИНУ Володимиру Володимировичу.