Тернопільські студенти навчають школярів міста домедичної допомоги

Студенти Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського навчають школярів міста домедичної допомоги, повідомляють у навчальному закладі.

24 жовтня 2024 року студенти ТНМУ Владислав Когут та Ярослав Сьомак (ММ-119) за підтримки свого куратора – доцента кафедри іноземних мов Коцюби Р.Б. організували курс першої допомоги для учнів сьомого класу «TНВК – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки».

Студенти розповіли про основні принципи надання домедичної допомоги та на практиці:

– показали правильне положення потерпілого у несвідомості (продемонстрували на практиці, залучивши учнів, як правильно покласти потерпілого, який перебуває у стані несвідомості) та яких заходів необхідно вжити до приїзду медиків;

– розповіли про алгоритм MARCH, яким варто користуватися для зупинення масивних кровотеч, управління дихальними шляхами, відновлення дихання, циркуляції та при травмах голови);

– продемонстрували накладання турнікету на верхню та нижню кінцівки (практично показали, та дозволили учням зробити це самостійно, як накладати турнікет на верхні та нижні кінцівки для зупинки кровотеч та розповіли про правила накладання щоб не нашкодити потерпілому).

Також розповіли про правила проведення непрямого масажу серця. Наголошуючи на небезпеці таких дій на притомній людині з нормальним ритмом дихання. Наприкінці заняття учні могли задати питання, на які студенти відповіли, щоб заняття принесло якнайбільше користі і не залишило за собою ніяких запитань. Інформацію подав Коцюба Роман.