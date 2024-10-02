09:31 | 2.10.2024
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Пантеон Героїв 

Більше року пропав безвісти – Ангелом додому повертається Віталій Сюрха

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Сумні новини з війни не перестають надходити у громаду. Підтвердили загибель зниклого безвісти Сюрхи Віталія Васильовича з села Підгайці, повідомляють на сторінці громади.

Рядовий протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону Віталій Сюрха 1973 р.н. вірний військовій присязі загинув 2 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.

Вічна шана і слава Герою!

Щирі співчуття родині загиблого Захисника🙏.

 

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