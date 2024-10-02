Більше року пропав безвісти – Ангелом додому повертається Віталій Сюрха

Сумні новини з війни не перестають надходити у громаду. Підтвердили загибель зниклого безвісти Сюрхи Віталія Васильовича з села Підгайці, повідомляють на сторінці громади.

Рядовий протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону Віталій Сюрха 1973 р.н. вірний військовій присязі загинув 2 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.

Вічна шана і слава Герою!

Щирі співчуття родині загиблого Захисника🙏.