Без ТЦК: уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців

Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов’язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

Відповідну постанову, яку розробило Міністерство оборони, ухвалив Кабінет Міністрів України.

🪖👥Відтепер військовозобов’язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

🔷Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо:

🔹⁠видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби

🔹комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

☝️Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.

💬«Ми максимально ефективно використовуємо мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи можливість потрапити на військову службу саме в той підрозділ, який обрали. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, – проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони», — прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

ℹ️Ухвалена урядом постанова вносить зміни до Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.05.2024