Тернопільський центр служби крові потребує крові всіх груп з негативним резус фактором для військових

Тернопільський обласний центр служби крові потребує поновлень запасів донорської крові усіх груп з резус фактором негативним для військовослужбовців ЗСУ!🩸

Під час воєнних дій, відколи історія пам’ятає кровопролитні війни, донорська кров була ледь не єдиним способом врятувати бійців, які зазнали поранення з масивною крововтратою у наслідку. В реаліях сьогоднішньої війни ми, Українці в тилу, повинні робити все від нас залежне, аби зберегти життя кожному бійцю. Крім того, варто не забувати й про цивільних, які стають жертвами ракетних та артилерійських ударів – їм необхідна донорська кров🙏

З цього моменту й надалі Українці повинні формувати у своїй спільноті та громаді культуру регулярного та безоплатного донорства крові, що пропагує наша громадська організація Я ДОНОР спільно з ДонорUA та Тернопільський центр крові🇺🇦

Донорство крові – це важливо! А в час війни – це обовʼязок кожного громадянина України! Саме тому, ми закликаємо вас долучитись до кроводачі на потреби військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення. Запрошуйте на спільні донації друзів та колег, організовуйте корпоративні дні донора та поширюйте інформацію про сьогоднішні потреби у крові. Лише спільними зусиллями ми здолаємо ворога раз і назавжди та забезпечимо запасами донорської крові усі актуальні потреби!💙💛