Додому «на щиті» повертається молодий Герой Максим Антонишин з Тернопільщини

На жаль, трагічна звістка підтвердилася…

З війни «на щиті» повертається юний захисник України , стрілець 3-го відділення оперативного призначення в/ч 3027 Національної Гвардії України – АНТОНИШИН Максим Васильович 11.11.2002 року народження.

21 січня 2025 року рідні отримали повідомлення, яке сьогодні 22.01.2025 року підтвердилося. Повідомляють у Великобірківській селищній раді

20 січня 2025 під час несення військової служби, від артелерійського обстрілу отримавши травми несумісні з життям, загинув житель селища Великі Бірки – Максим АНТОНИШИН.

Незважаючи на свій молодий вік, Максим знаходився на війні від початку повномасштабного вторгнення.

Висловлюєм щирі співчуття бабусі, матері, рідним та близьким загиблого Максима.

Світла і Вічна пам‘ять тобі наш Герою.



