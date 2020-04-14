На Збаражчині лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом

Про це сьогодні повідомив Збаразький міський голова Роман Полікровський.

Друзі! Змушений повідомити, що Збаражчину не обминуло те, що зараз заполонило увесь світ. У нас є лабораторно підтверджений один випадок інфікування коронавірусом!

Прошу суворо дотримуватись умов карантину і подбати про свою безпеку та безпеку оточуючих.

На даний час встановлюється коло контактних осіб інфікованого а також впродовж дня здійснюватимуться заходи зі знезараження місць де перебував хворий та контактні особи.

Недопускаймо паніки, молімось та бережімо себе!!!