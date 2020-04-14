10:48 | 14.04.2020
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На Збаражчині лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом

Irena 0 Views Прокоментуй!

Про це сьогодні повідомив Збаразький міський голова Роман Полікровський.

  • Друзі! Змушений повідомити, що Збаражчину не обминуло те, що зараз заполонило увесь світ. У нас є лабораторно підтверджений один випадок інфікування коронавірусом!
    Прошу суворо дотримуватись умов карантину і подбати про свою безпеку та безпеку оточуючих.
    На даний час встановлюється коло контактних осіб інфікованого а також впродовж дня здійснюватимуться заходи зі знезараження місць де перебував хворий та контактні особи.
    Недопускаймо паніки, молімось та бережімо себе!!!

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