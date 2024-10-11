Хвилина мовчання на честь Богдана ШЕВЧУКА
У розквіті молодості, сповнений мрій та планів, Богдан ШЕВЧУК віддав своє життя за Україну. Йому було лише 28…
Коли над Батьківщиною нависла смертельна загроза, він, не вагаючись ні миті, залишив усе. У перший же день війни Богдан одягнув військовий однострій.
З травня 2022 року він мужньо боронив рідну землю на Луганщині. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Сиротине, Кремінна – ці міста стали свідками його героїзму.
26 липня 2023 року поблизу села Кузьмине ворожа куля обірвала життя Героя. Богдан загинув, захищаючи свободу і майбутнє України.
“Ти завжди був взірцем чоловічої мужності і розуму,” – з болем у серці говорить брат Остап. Ці слова відлунюють у душах усіх, хто знав Богдана.
Схиляємо голови у глибокій скорботі перед мамою, яка виховала справжнього Героя, перед братом, дідусем, бабусею та всією родиною Воїна.
Богдан ШЕВЧУК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин Тернополя”. Подвиг нашого Героя назавжди залишиться в наших серцях.
Інф. Тернопільська міська рада