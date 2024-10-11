Хвилина мовчання на честь Богдана ШЕВЧУКА

У розквіті молодості, сповнений мрій та планів, Богдан ШЕВЧУК віддав своє життя за Україну. Йому було лише 28…



Коли над Батьківщиною нависла смертельна загроза, він, не вагаючись ні миті, залишив усе. У перший же день війни Богдан одягнув військовий однострій.



З травня 2022 року він мужньо боронив рідну землю на Луганщині. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Сиротине, Кремінна – ці міста стали свідками його героїзму.



26 липня 2023 року поблизу села Кузьмине ворожа куля обірвала життя Героя. Богдан загинув, захищаючи свободу і майбутнє України.



“Ти завжди був взірцем чоловічої мужності і розуму,” – з болем у серці говорить брат Остап. Ці слова відлунюють у душах усіх, хто знав Богдана.



Схиляємо голови у глибокій скорботі перед мамою, яка виховала справжнього Героя, перед братом, дідусем, бабусею та всією родиною Воїна.



Богдан ШЕВЧУК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин Тернополя”. Подвиг нашого Героя назавжди залишиться в наших серцях.

Інф. Тернопільська міська рада