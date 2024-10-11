Допоки тут, у тилу, у нас є можливість фактично повноцінно жити, щодня поруч бути зі своїми рідними та близькими, бачити, як зростають наші діти тощо – там, лише за кілька сотень кілометрів точаться кровопролитні бої, у згарища перетворюються цілі села та міста, щодня гинуть і цивільні люди, і наші титани-захисники… І ось до Чорткова надійшла чергова жахлива звістка про втрату… Повідомляють у міській раді.

На російсько-українській війні загинув житель Чорткова Лапко Сергій (1996 р.н.). Він уклав контракт із Збройними Силами України ще у жовтні 2018 року, проживаючи тоді на рідній Київщині. Згодом – велика війна, великі битви, великі втрати…

Сергій рахувався зниклим безвісти із 6 жовтня цього року. Згодом, після проведення пошукових заходів старшого солдата, старшого розвідника-гранатометника Лапка Сергія знайшли мертвим… Загинув молодий чоловік під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Обод Курської області російської федерації.

У Сергія залишились батьки, дружина, маленька 3-річна донечка…