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Хвилина мовчання на честь Давида ЄГОРОВА

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Давид ЄГОРОВ, 22-річний воїн з позивним “Дава”, загинув 29 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Єгорівка на Запоріжжі.

Родом з Луганщини, він з дитинства бачив війну на власні очі. У травні 2021 року став на захист України в лавах 44-ї окремої артилерійської бригади.

“Мав дуже добре серце, володів особливою рисою характеру – вмів прощати,” – згадують побратими. Своїм прикладом він показав, що значить справжня відданість Батьківщині. Давид поклав на вівтар своєї Батьківщини найдорожче – власне життя, ставши прикладом для майбутніх поколінь захисників України.

У скорботі залишилась дружина Лідія і сестри.

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