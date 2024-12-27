Хвилина мовчання на честь Давида ЄГОРОВА

Давид ЄГОРОВ, 22-річний воїн з позивним “Дава”, загинув 29 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Єгорівка на Запоріжжі.



Родом з Луганщини, він з дитинства бачив війну на власні очі. У травні 2021 року став на захист України в лавах 44-ї окремої артилерійської бригади.



“Мав дуже добре серце, володів особливою рисою характеру – вмів прощати,” – згадують побратими. Своїм прикладом він показав, що значить справжня відданість Батьківщині. Давид поклав на вівтар своєї Батьківщини найдорожче – власне життя, ставши прикладом для майбутніх поколінь захисників України.



У скорботі залишилась дружина Лідія і сестри.

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