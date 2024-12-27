На Чортківщині горів житловий будинок

27 грудня о 05:27 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Буданів Чортківського району. Завдяки швидким і професійним діям бійців ДСНС загорання вдалося оперативно ліквідувати, недопустивши значних наслідків.

Зимовий період, особливо в час активного опалення житла, вимагає від кожного з нас підвищеної уваги до правил пожежної безпеки. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

🔸 Слідкуйте за станом печей і димарів. Перед початком опалювального сезону обов’язково перевіряйте їх справність і очищайте від сажі.

🔸 Не залишайте обігрівальні прилади без нагляду. Використовуйте лише сертифіковані прилади та уникайте перевантаження електромережі.

🔸 Зберігайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел вогню. Біля печей чи обігрівачів не повинно бути паперу, одягу чи іншого пального.

🔸 Не використовуйте саморобні чи несправні пристрої для обігріву. Вони можуть стати джерелом загоряння або навіть вибуху.

🔸 Дотримуйтесь правил експлуатації газового обладнання. Вчасно проводьте його перевірку й технічне обслуговування.

Пам’ятайте, що ваша безпека — у ваших руках. Завжди будьте уважними й дотримуйтесь цих простих, але життєво важливих правил!

Рятувальники ДСНС нагадують: при виявленні загоряння негайно викликайте Службу порятунку за номером 101. Бережіть себе та своїх близьких! 💙

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