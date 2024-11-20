Осенний рецепт тыквы на гриле

Осень – пора тыквы! Гриль идеально подходит для осенних овощей, таких как тыква. Он позволяет сохранить в тыкве полезные витамины (например, А и С), антиоксиданты, которые могут разрушаться при других способах готовки. При гриле натуральные сахара, содержащиеся в ней, карамелизируются, создавая аппетитную хрустящую корочку. Это придаёт ей сладковатый вкус с легкими дымными нотами, что делает овощ ещё более интересным на вкус.

Сытный и в то же время освежающий рецепт, который понравится не только вегетарианцам и любителям барбекю! Приготовление тыквы на гриле – это отличный способ раскрыть её вкус, придать блюду особую текстуру, аромат. Подавайте её как самостоятельное блюдо или в составе сложного гарнира, ведь она сочетается с мясом, сырами, зеленью, орехами.

Ингредиенты для рецепта:

1 мускатная тыква

соль, свежемолотый перец

3 столовые ложки оливкового масла

4 помидора

1 кусочек имбиря (около 3 см)

2 зубчика чеснока

1 красный перец чили

30 г коричневого сахара

50 г половинок грецких орехов для украшения

10 г жареного лука для украшения

Ингредиенты для лаймового йогурта:

150 г греческого йогурта

сок и цедра необработанного лайма

½ чайной ложки мелко нарезанных иголок розмарина

Способ приготовления

Отрежьте у тыквы выпуклую нижнюю часть, она не понадобится. Очистите верхнюю часть от кожуры, разрежьте ее вдоль пополам. Затем разрежьте мякоть на восемь ломтиков шириной 2–3 см, затем натрите примерно 2 столовыми ложками оливкового масла и слегка поперчите. Готовьте на непрямом гриле в течение 45 минут при температуре около 200 C. Очистите, натрите на терке или мелко нарежьте имбирь и чеснок. Разрежьте перец чили, удалите семена и мелко нарежьте. Сложите все в миску, перемешайте с сахаром. Налейте оставшееся оливковое масло в чугунную сковороду, ненадолго нагрейте его на гриле рядом с дольками тыквы. Тем временем разрежьте помидоры пополам, добавьте их на разогретую сковороду, обжарьте на гриле вместе с половинками тыквы. Примерно через 10 минут добавьте к помидорам смесь специй, сахара, готовьте на гриле еще 20 минут, пока сахар не карамелизируется.

Для заправки смешайте в миске йогурт с соком лайма, цедрой лайма, розмарином и слегка поперчите. При подаче выложите каждый ломтик тыквы с карамелизированными помидорами, сверху полейте йогуртом, посыпьте сверху грецкими орехами и жареным луком.

Наслаждайтесь едой получая удовольствие от приготовления на гриле!