Осенний рецепт тыквы на гриле
Осень – пора тыквы! Гриль идеально подходит для осенних овощей, таких как тыква. Он позволяет сохранить в тыкве полезные витамины (например, А и С), антиоксиданты, которые могут разрушаться при других способах готовки. При гриле натуральные сахара, содержащиеся в ней, карамелизируются, создавая аппетитную хрустящую корочку. Это придаёт ей сладковатый вкус с легкими дымными нотами, что делает овощ ещё более интересным на вкус.
Сытный и в то же время освежающий рецепт, который понравится не только вегетарианцам и любителям барбекю! Приготовление тыквы на гриле – это отличный способ раскрыть её вкус, придать блюду особую текстуру, аромат. Подавайте её как самостоятельное блюдо или в составе сложного гарнира, ведь она сочетается с мясом, сырами, зеленью, орехами.
Ингредиенты для рецепта:
- 1 мускатная тыква
- соль, свежемолотый перец
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 4 помидора
- 1 кусочек имбиря (около 3 см)
- 2 зубчика чеснока
- 1 красный перец чили
- 30 г коричневого сахара
- 50 г половинок грецких орехов для украшения
- 10 г жареного лука для украшения
Ингредиенты для лаймового йогурта:
- 150 г греческого йогурта
- сок и цедра необработанного лайма
- ½ чайной ложки мелко нарезанных иголок розмарина
Способ приготовления
- Отрежьте у тыквы выпуклую нижнюю часть, она не понадобится.
- Очистите верхнюю часть от кожуры, разрежьте ее вдоль пополам.
- Затем разрежьте мякоть на восемь ломтиков шириной 2–3 см, затем натрите примерно 2 столовыми ложками оливкового масла и слегка поперчите.
- Готовьте на непрямом гриле в течение 45 минут при температуре около 200 C.
- Очистите, натрите на терке или мелко нарежьте имбирь и чеснок.
- Разрежьте перец чили, удалите семена и мелко нарежьте. Сложите все в миску, перемешайте с сахаром.
- Налейте оставшееся оливковое масло в чугунную сковороду, ненадолго нагрейте его на гриле рядом с дольками тыквы.
- Тем временем разрежьте помидоры пополам, добавьте их на разогретую сковороду, обжарьте на гриле вместе с половинками тыквы. Примерно через 10 минут добавьте к помидорам смесь специй, сахара, готовьте на гриле еще 20 минут, пока сахар не карамелизируется.
Для заправки смешайте в миске йогурт с соком лайма, цедрой лайма, розмарином и слегка поперчите. При подаче выложите каждый ломтик тыквы с карамелизированными помидорами, сверху полейте йогуртом, посыпьте сверху грецкими орехами и жареным луком.
Наслаждайтесь едой получая удовольствие от приготовления на гриле!