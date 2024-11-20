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Осенний рецепт тыквы на гриле

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Осень – пора тыквы! Гриль идеально подходит для осенних овощей, таких как тыква. Он позволяет сохранить в тыкве полезные витамины (например, А и С), антиоксиданты, которые могут разрушаться при других способах готовки. При гриле натуральные сахара, содержащиеся в ней, карамелизируются, создавая аппетитную хрустящую корочку. Это придаёт ей сладковатый вкус с легкими дымными нотами, что делает овощ ещё более интересным на вкус.

Сытный и в то же время освежающий рецепт, который понравится не только вегетарианцам и любителям барбекю! Приготовление тыквы на гриле – это отличный способ раскрыть её вкус, придать блюду особую текстуру, аромат. Подавайте её как самостоятельное блюдо или в составе сложного гарнира, ведь она сочетается с мясом, сырами, зеленью, орехами.

Ингредиенты для рецепта:

  • 1 мускатная тыква
  • соль, свежемолотый перец
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 4 помидора
  • 1 кусочек имбиря (около 3 см)
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 красный перец чили
  • 30 г коричневого сахара
  • 50 г половинок грецких орехов для украшения
  • 10 г жареного лука для украшения

Ингредиенты  для лаймового йогурта:

  • 150 г греческого йогурта
  • сок и цедра необработанного лайма
  • ½ чайной ложки мелко нарезанных иголок розмарина

Способ приготовления

  1. Отрежьте у тыквы выпуклую нижнюю часть, она не понадобится.
  2. Очистите верхнюю часть от кожуры, разрежьте ее вдоль пополам.
  3. Затем разрежьте мякоть на восемь ломтиков шириной 2–3 см, затем натрите примерно 2 столовыми ложками оливкового масла и слегка поперчите.
  4. Готовьте на непрямом гриле в течение 45 минут при температуре около 200 C.
  5. Очистите, натрите на терке или мелко нарежьте имбирь и чеснок.
  6. Разрежьте перец чили, удалите семена и мелко нарежьте. Сложите все в миску, перемешайте с сахаром.
  7. Налейте оставшееся оливковое масло в чугунную сковороду, ненадолго нагрейте его на гриле рядом с дольками тыквы.
  8. Тем временем разрежьте помидоры пополам, добавьте их на разогретую сковороду, обжарьте на гриле вместе с половинками тыквы. Примерно через 10 минут добавьте к помидорам смесь специй, сахара, готовьте на гриле еще 20 минут, пока сахар не карамелизируется.

Для заправки смешайте в миске йогурт с соком лайма, цедрой лайма, розмарином и слегка поперчите. При подаче выложите каждый ломтик тыквы с карамелизированными помидорами, сверху полейте йогуртом, посыпьте сверху грецкими орехами и жареным луком.

Наслаждайтесь едой получая удовольствие от приготовления на гриле!

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