Хвилина мовчання на честь Олексія НИЧИКА

Олексій був із тих, хто не любив багато говорити – за нього промовляли його вчинки. Розвідник з позивним “AVADA” надихав побратимів своєю відвагою та самовідданістю на Соледарському напрямку.

Будівельник за фахом, він захоплювався фото та відеомонтажем. Після переїзду з рідної Дружківки до Тернополя одразу став на захист України у лавах 105-ї бригади територіальної оборони.

“Він був опорою, підтримкою, найкращим братом, який завжди прийде на допомогу”, – згадує сестра Юлія, яка приїхала з Німеччини попрощатися з рідною людиною.

42-річний воїн врятував життя багатьох побратимів, виконуючи найскладніші завдання у розвідці. Навіть маючи проблеми зі здоров’ям, ніколи не відмовлявся від бойових виходів.

31 липня 2023 року серце мужнього воїна зупинилося в районі селища Кириківка на Сумщині.

За свій подвиг Олексій НИЧИК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У скорботі залишились сестра Юлія та племінник.