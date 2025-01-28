У львівському “Охматдиті” врятували хлопчика з Тернопільщини

Хірурги Центру дитячої медицини (львівський “Охматдит”) успішно діагностували та прооперували 12-річного хлопця із пухлиною діафрагми – лімфангіомою, повідомляє “Центр дитячої медицини. Лікарня “Охматдит”.

У лікарні розповідають, що родина хлопчика із Тернопільської області.

“У цій ситуації було дуже складно встановити діагноз, фахівці із різних медичних структур мали різну думку. Здебільшого, приходили до висновку, що це киста печінки. Але насправді, як зʼясували наші спеціалісти, це доброякісна пухлина у ділянці діафрагми – лімфангіома. Це новоутворення доброякісної природи, що з’являється на структурах лімфатичної системи. Вроджена пухлина може вражати різні частини тіла”, – кажуть медики.

Львівські лікарі додають, що лімфангіома (пухлина лімфатичних судин) в даній локалізації, де проходять важливі органи та судини, поставила хірурга перед серйозним викликом через складність в хірургічному доступі, що вимагало точності кожного міліметра хірургічного руху, адже діафрагма також відповідає і за дихання дитини.

Та заявки майстерності медиків, операційне втручання пройшло успішно. Операційна команда: керівник клініки невідкладної та малоінвазивної хірургії, дитячий хірург Ігор Гулавський (Ihor Hulavskyy), дитячий хірург Микола Микита, анестезіолог Віра Приймакова (Віра Приймакова).

“Ми робили діагностичну лапораскопію. І під час неї зʼясували чіткий діагноз. Адже, по УЗД та КТ досвідчені фахівці не могли з впевненістю вказати обʼєктивну ситуацію. Це така ділянка, де дуже складно зорієнтуватись”, – наголосив дитячий хірург Микола Микита.

Після оперативного втручання та реабілітації хлопця виписали додому.

Пухлина збільшувалась в розмірах

“Ми обтежували сина перед початком навчального року. Робили медогляд. Тоді лікарі виявили кисту. Спершу казали спостерігати, та робили контрольно УЗД. Але нічого не змінювалось. Пухлина збільшувалась в розмірах. Ми почали звертатись до інших спеціалістів, у тому числі приватних. Нам повідомили, що кисти дві і вони ззаду печінки. Потім відправляли ще на КТ. Після чого ми вирішили ще звернутись до львівського “Охматдиту”, бо знайшли інформацію про Центр в Інтернеті. У Тернополі нам казали, що такі втручання взагалі не роблять”, – розповіла мама хлопця Ганна.