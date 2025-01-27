Хвилина мовчання на честь Тараса ПЕТРИШИНА
Історик за освітою, громадський активіст та учасник Революції Гідності, Тарас ПЕТРИШИН завжди був там, де потрібно захищати Україну. Попри діагноз “цукровий діабет”, він двічі йшов добровольцем на фронт – у 2014 та 2022 роках.
Талановитий командир з позивним “Химера” пройшов найгарячіші точки війни – від визволення Києва до боїв на Донеччині. У листопаді 2023-го отримав звання молодшого лейтенанта.
“Щирий, непохитний, відданий справі” – так згадують побратими 35-річного заступника командира стрілецької роти. Він мріяв хоч раз у житті відвести доньку до школи…
6 квітня 2024 року Тарас загинув у боях поблизу Часового Яру.
За бойові заслуги нагороджений медалями “За поранення” та “Ветеран війни”, орденом Богдана Хмельницького III ступеня, удостоєний звань почесного громадянина міста й області. У глибокій скорботі залишились батьки, дружина та донька.