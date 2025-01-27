Масштабний удар по Івано-Франківщині: окупанти били дронами по критичній інфраструктурі, в області виникла пожежа — ОВА

Війська країни-агресора Росії вночі проти понеділка, 27 січня, кілька разів атакували дронами Івано-Франківську область, ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури, повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

У регіоні вночі пролунала серія вибухів.

За словами Онищук, постраждалих внаслідок удару немає. Водночас зафіксовано пожежу, на місці працюють відповідні служби.

Мер міста Івано-Франківськ Руслан Марцінків додав, що окупанти завдавали масштабного удару по області і намагалися вдарити по громаді. Але, завдяки роботі ППО, попередньо, без пошкоджень цивільного майна.

Раніше повідомлялося, що окупанти, ймовірно, здійснили одну з наймасштабніший дронових атак на Івано-Франківськ з початку війни. В обласному центрі працювала ППО. КП Електроавтотранс повідомляло про збої у роботі комунального транспорту.