Хвилина мовчання на честь Володимира КОБИЛЕЦЬКОГО

Володимир з позивним “Сивий” був турботливим батьком і надійною опорою для родини. Після ранньої втрати батька він взяв на себе відповідальність за молодших брата й сестру, допомагав матері.

Працьовитий і відданий сім’янин, він будував життя власними руками – працював на гранітному заводі, їздив на заробітки, щоб забезпечити дружину Галину та дітей.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, маючи на руках робочу візу за кордон, Володимир без вагань обрав захист України. У складі морської піхоти рятував поранених побратимів під час боїв за Херсон.

2 жовтня 2022 року під час мінометного обстрілу біля Давидового Броду на Херсонщині обірвалося життя 45-річного воїна. Він загинув, утримуючи важливу вогневу позицію.

За мужність і самовідданість удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У скорботі залишились мати, дружина, донька та син.