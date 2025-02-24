Поліція перевіряє автобуси та водіїв тернопільських перевізників

У Тернопільській області тривають перевірки водіїв і транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення.

Патрульні контролюють дотримання правил безпеки, технічний стан автобусів та справність аварійних виходів, щоб мінімізувати ризики на дорогах.

“Ми продовжуємо перевіряти водіїв та перевізників на дотримання правил пасажирських перевезень для підвищення безпеки дорожнього руху”, – повідомили у поліції.

Особливу увагу інспектори звертають на наявність необхідних документів, організацію медичних оглядів водіїв та технічний контроль транспортних засобів. Крім того, за допомогою мобільних діагностичних станцій правоохоронці здійснюють ретельний аналіз автобусів, перевіряючи фари, шини, рівень викидів вихлопних газів та інші параметри.

Поліцейські закликають перевізників відповідально ставитися до безпеки пасажирів, адже від цього залежить їхнє життя.