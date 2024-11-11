Хвилина мовчання на честь Володимира ПАЙОНКА

Володимир ПАЙОНК, 51-річний захисник України, помер 10 жовтня 2023 року у лікарні міста Дніпра.

Народжений 22 червня 1972 року в селі Вищі Луб’янки на Тернопільщині, Володимир обрав шлях військового медика. Він рятував життя своїх побратимів, не шкодуючи власних сил.

“Військова служба кардинально підірвала здоров’я нашого земляка,” – повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський. Володимир безстрашно воював з російським агресором, віддаючи всі сили захисту України.

За свій подвиг Володимир ПАЙОНК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Володимир залишив маму і доньку, для яких він був люблячим сином і батьком.

Його пам’ять назавжди житиме в серцях рідних та побратимів. За інф. Тернопільської міської ради