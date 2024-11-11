Чадний газ (CO) — це тихий убивця, який не має ні кольору, ні запаху, ні смаку.

Він непомітно проникає у ваш дім і може призвести до смертельних наслідків. Лише з початку 2024 року 11 осіб потрапили у лікувальні заклади із діагнозом «Отруєння чадним газом». Одна особа загинула.

Як уникнути отруєння чадним газом Встановіть детектори чадного газу у вашому будинку. Вони вчасно сповістять про небезпеку . Перевіряйте та чистіть димоходи і вентиляційні канали мінімум раз на рік. Засмічення може стати причиною накопичення чадного газу у вашому домі . Не використовуйте газові плити для обігріву приміщення. Це може призвести до утворення чадного газу . Завжди провітрюйте приміщення, якщо використовуєте камін або газові обігрівачі . Регулярно обслуговуйте котли та опалювальні прилади, щоб уникнути несправностей, що можуть призвести до витоку CO . Ніколи не залишайте автомобіль увімкненим у закритому гаражі. Вихлопні гази містять чадний газ, який може проникнути у ваш дім.