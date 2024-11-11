13:42 | 11.11.2024
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Як уникнути отруєння чадним газом

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чадний газ

Чадний газ (CO) — це тихий убивця, який не має ні кольору, ні запаху, ні смаку. 

Він непомітно проникає у ваш дім і може призвести до смертельних наслідків. Лише з початку 2024 року 11 осіб потрапили у лікувальні заклади із діагнозом «Отруєння чадним газом». Одна особа загинула. 

Як уникнути отруєння чадним газом 

  1. Встановіть детектори чадного газу у вашому будинку. Вони вчасно сповістять про небезпеку .

  2. Перевіряйте та чистіть димоходи і вентиляційні канали мінімум раз на рік. Засмічення може стати причиною накопичення чадного газу у вашому домі .

  3. Не використовуйте газові плити для обігріву приміщення. Це може призвести до утворення чадного газу .

  4. Завжди провітрюйте приміщення, якщо використовуєте камін або газові обігрівачі .

  5. Регулярно обслуговуйте котли та опалювальні прилади, щоб уникнути несправностей, що можуть призвести до витоку CO .

  6. Ніколи не залишайте автомобіль увімкненим у закритому гаражі. Вихлопні гази містять чадний газ, який може проникнути у ваш дім.

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