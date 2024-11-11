Коли приймали новий закон про мобілізацію, питання звільнення зі служби виключили і пообіцяли розглянути окремо, чітко прописавши всі умови. Минуло понад пів року, і всі про це забули. Окрім рідних, які чекають на повернення своїх воїнів додому. І самих Героїв, які третій рік, а хто і більше, боронять Україну в режимі 24/7.

Вимагаємо встановлення чітких термінів служби! Під таким гаслом у Тернополі 10 листопада на акцію протесту вийшли рідні військовослужбовців, які понад 2,5 роки боронять нас на фронті, пише 20 хвилин.

Пікет у Тернополі розпочався біля «Універмагу» о 14.00. Проходить він вдвадцяте, і не лише в Тернополі — такі ж вимоги висувають в різних містах України. А 21 листопада планують всеукраїнську масштабну акцію в Урядовому кварталі у Києві.

Віра прийшла на акцію з двома дітками – 8-річною Настунею і 9-місячною Соломійкою. Тато дівчаток Сергій на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення- вже 965 днів. Рідні прийшли підтримати чоловіка і татка, а також його обратимів. Та вимагають встановити чіткі терміни служби.

Хочуть чітких термінів

— Раніше ми виходили на акції що три тижні, а зараз графік дещо змінили, — розповіла учасниця пікету Вероніка Заярська. — Вийшли з вимогою до влади встановити чіткі терміни служби для військовослужбовців, які боронять нашу державу. Хлопці на фронті хто з перших днів повномасштабного вторгнення, хто пізніше. І вони фізично не можуть без зупинки ефективно боронити нашу країну і нас із вами. Тому ми, дружини і рідні військовослужбовців, виборюємо право для них звільнитися після 36 місяців служби.

Вероніка Заярська вже два роки проживає у Тернополі, приїхала до нас з Миколаєва. Чоловік на фронті, пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Бачилися дружина з ним 6 вересня, коли приходив у відпустку. Цього року це остання зустріч, адже 30 днів відпустки на 2024 рік вже використав.

— Останнім часом багато випадків самовільного залишення частин, військо просто втомлене без чітких термінів служби, — кажуть рідні військових. — Держава, на жаль, лише декларує, але нічого не робить для них.

Хлопці виснажені до краю

Коли у травні 2024 року приймали новий закон про мобілізацію, питання звільнення зі служби виключили і пообіцяли розглянути окремо, чітко прописавши всі умови. Минуло понад пів року, і всі про це забули. Окрім рідних, які чекають на повернення своїх воїнів додому. І самих Героїв, які третій рік, а хто і більше, боронять Україну в режимі 24/7.

— Ми закликаємо всіх доєднатися до акції та підтримати військових, незалежно від форми військової служби — контрактник, мобілізований, — каже Вероніка Заярська. — 15 днів відпустки двічі на рік — цього недостатньо, аби відновитися. У військових робота не з 9 до 18 год. з перервою на обід. Вони працюють з ризиком для життя 24/7, аби ми безпечно жили. А хтось пішов ще до повномасштабного вторгнення. Адже війна у нас триває, хто не забув, — від 2014 року.

Хтось сильніший, хтось слабший, — і фізично, і морально. Але всі хлопці, які на фронті, виснажені до краю. І заслужили на те, аби їм подякували за службу і дали перепочинок. Не місяць-два – цього недостатньо для повного відновлення. А чітко прописали на законодавчому рівні, хто і скільки має служити.