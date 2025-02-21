Росіяни і американці таємно зустрічались у Швейцарії і говорили про війну – Reuters

Представники Росії і США неодноразово таємно зустрічались у Швейцарії і обговорювали питання завершення війни в Україні, пише Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних з цим питанням

За словами джерел агентства, зустрічі відбувались протягом останніх місяців, в тому числі і минулого тижня.

Співрозмовники Reuters описали ці переговори як додатковий канал з деякими контактами, що відбуваються під час перехідного періоду після перемоги президента Дональда Трампа на виборах 5 листопада 2024 року.

Агентство пише, що хоч учасники цих переговорів і мають дипломатичний досвід та досвід у сфері безпеки, вони не є державними службовцями, і не відразу було зрозуміло, чи були вони направлені їхніми урядами.

Імена переговорників джерела назвати відмовилися. Але зазначили, що принаймні невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі.

“Багато інших деталей залишаються незрозумілими, включаючи порядок денний зустрічей, те, коли вони почалися і чи були присутні на них українці. Але ці зустрічі висвітлюють закулісні зусилля США і Росії з пошуку шляхів припинення війни в Україні, незважаючи на майже повне заморожування офіційних контактів за часів попередника Трампа, колишнього президента Джо Байдена”, – пише Reuters.

Одне з джерел агентства описало переговори у Швейцарії як дискусії “другого треку”, тобто як неофіційний діалог, спрямований на поліпшення комунікації та обмін ідеями, а не на розробку конкретних пропозицій.

Два джерела повідомили, що принаймні одна зустріч відбулася в Женеві минулого тижня – у той час, коли в Німеччині проходила Мюнхенська конференція з безпеки.

Reuter зазначає, що зверталося по коментарі до Ради національної безпеки Білого дому, українського уряду і Міністерства закордонних справ Росії, але вони не відповіли на запити.

За інф. Правда