Майже два роки марної надії. Ангелом додому повертається Ярослав Гулька з Тернопільщини

Голова Великогаївської громади Олег Кохман повідомляє про загибель жителя с. Баворів, старшого матроса Ярослава Мирославовича Гульку, 02.03.1989 р.н.

Ярослав вважався зниклим безвісти з квітня 2023 року. Майже два роки сім’я жила надією про те, що він живий. Не судилося…

Наш Захисник загинув під час виконання бойового завдання ще 20 квітня 2023 року в районі населеного пункту Новобахмутівка Донецької області.

Ярослав захищав рідну землю з березня 2022 року.

Висловлюємо щирі співчуття матері Оксані, брату Василю, бабусі, усій родині та друзям.

Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Вічна пам’ять і слава Ярославу!