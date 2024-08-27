На Тернопільщині відкрили пам’ятні таблиці трьом бійцям Дмитру Боднару, Олегу Федчуку та Віктору Кривку

В селі Теофіпілка Козівської громади відкрили меморіальні дошки трьом полеглим Героям – Дмитру Боднару, Олегу Федчуку та Віктору Кривку. Повідомляють у селищній раді.

Боднар Дмитро (24.08.1976 – 05.06.2022) – солдат, водій автомобільного відділення взводу забезпечення в/ч А2120. Визнаний загиблим 27.02.2023 р.

Федчук Олег (22.06.1978 – 25.02.2023) – солдат в/ч А2120. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу с. Діброва, Луганської області.

Кривко Віктор (13.09.1977 – 15.06.2023) – старший солдат в/ч А3215. Загинув під час обстрілу поблизу с. Мала Токмачка, Запорізької області.

Пам’ятні знаки розмістили та освятили на стіні оновленого меморіального комплексу.

Мусимо шанувати й ніколи не забувати про подвиг наших полеглих Воїнів! Низько вклоняємось перед родинами наших Героїв.

Вічна пам’ять та слава нашим Захисникам!