14:27 | 27.08.2024
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Пантеон Героїв 

На Тернопільщині відкрили пам’ятні таблиці трьом бійцям Дмитру Боднару, Олегу Федчуку та Віктору Кривку

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В селі Теофіпілка Козівської громади відкрили меморіальні дошки трьом полеглим Героям – Дмитру Боднару, Олегу Федчуку та Віктору Кривку. Повідомляють у селищній раді.

Боднар Дмитро (24.08.1976 – 05.06.2022) – солдат, водій автомобільного відділення взводу забезпечення в/ч А2120.
Визнаний загиблим 27.02.2023 р.
🪖Федчук Олег (22.06.1978 – 25.02.2023) – солдат в/ч А2120. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу с. Діброва, Луганської області.
🪖Кривко Віктор (13.09.1977 – 15.06.2023) – старший солдат в/ч А3215. Загинув під час обстрілу поблизу с. Мала Токмачка, Запорізької області.
Пам’ятні знаки розмістили та освятили на стіні оновленого меморіального комплексу.
Мусимо шанувати й ніколи не забувати про подвиг наших полеглих Воїнів!
Низько вклоняємось перед родинами наших Героїв.
🕯Вічна пам’ять та слава нашим Захисникам!

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