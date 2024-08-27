Важные параметры при выборе ноутбука для домашнего использования

Ноутбуки максимально вытеснили стационарные компьютеры из большинства украинских домов. Сегодня ПК чаще всего встречаются у заядлых геймеров и тех, кто работает с «тяжелым» софтом (например, у графических дизайнеров). Остальные пользователи предпочитают легкие, эргономичные, автономные и доступные по стоимости лэптопы, на которых можно выполнять массу задач, от просмотра мультимедийных файлов до внесения данных в документальные таблицы. О том, на что обратить внимание при покупке ноутбука для дома, рассказываем в статье.

Характеристики экрана

Чем больше экран, тем комфортнее работать за ноутбуком, особенно смотреть видеоролики. Однако слишком крупный дисплей не всегда удобен для тех, кто носит лэптоп с собой на работу или учебу. Обычно пользователи предпочитают купить ноутбук на сайте Алло.юа с диагональю экрана от 15–16″, чего достаточно для большинства задач. Меньшие модели, которые также называют нетбуками, идеальны для транспортировки. Крупные лэптопы на 17–18 дюймов и более удовлетворяют потребности даже профессиональных геймеров. Кроме размера экрана, нужно уточнить его разрешение. Чем выше показатель, тем качественнее транслируется изображение на дисплее. При этом с увеличением размеров лэптопа повышаются и требования к оптимальному разрешению, например:

HD (1080 х 720) подходит для моделей до 13–14″; Full HD (1920 х 1080) оптимален для лэптопов на 15–17″; 4К (3840 х 2160) — для самых крупных ноутбуков.

Особенности «начинки»

При выборе ноутбука следует уточнить тип процессора. Два самых популярных бренда — AMD Ryzen и Intel, оба заслуживают внимания и не имеют особых недостатков. Лучше выбирать «свежие» версии, что гарантирует быстродействие лептопа и долгий срок его корректной работы. В 2024 году оптимальны версии процессоров AMD Ryzen и Intel от 5/7 и выше. Важная характеристика также — количество ядер, которых для оптимальной работы должно быть не менее 8. Ноутбук может продаваться без ОС или с предустановленным обеспечением, например Windows, Linux либо iOS. Каждая из «операционок» имеет свои плюсы и минусы — это дело субъективного выбора. Важно уточнить возможность автоматического обновления ОС, что позволяет лэптопу долго не превращаться в «кирпич».

Оперативная и внутренняя память

Оперативная влияет на то, как быстро и корректно сумеет обрабатывать ноутбук поставленные задачи. ОЗУ лучше выбирать как можно больше, поскольку она не расширяется периферийными аксессуарами. Рекомендуемый минимум — от 8 ГБ, а самые топовые модели оснащаются ОЗУ на 16–32 ГБ. Внутренняя память необходима для хранения пользовательских файлов и может быть расширена наружными картами из магазина Алло в Хмельницком. Лучше взять ноутбук с внутренней памятью от 512 ГБ, а при работе с ресурсоемкими играми или тяжеловесными файлами — от терабайта.