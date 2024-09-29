00:40 | 30.09.2024
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Пантеон Героїв 

На війні загинув Іван Лахвацький з Тернопільщини

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В Дніпропетровській області загинув військовослужбовець уродженець села Іванківці Катеринівського старостинського округу, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області, старший сержант, ЛАХВАЦЬКИЙ Іван Олексійович, 1985 року народження, командир інженерно-саперного взводу військової частини А**** , повідомив кременецький  міський голова Андрій Смаглюк

 
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Івана!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!🇺🇦

 

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