На війні загинув Іван Лахвацький з Тернопільщини

В Дніпропетровській області загинув військовослужбовець уродженець села Іванківці Катеринівського старостинського округу, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області, старший сержант, ЛАХВАЦЬКИЙ Іван Олексійович, 1985 року народження, командир інженерно-саперного взводу військової частини А**** , повідомив кременецький міський голова Андрій Смаглюк

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Івана!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!