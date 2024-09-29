00:40 | 30.09.2024
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На Тернопільщині вантажівка зімʼяла автомобіль – загинули дві жінки

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На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули дві жінки: поліцейські встановлюють обставини події, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Автопригода зі смертельними наслідками трапилася у суботу, 28 вересня, близько 21:30 на автодорозі поблизу села Підлісці Кременецького району.  

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області та рятувальники.

За попередніми даними, 39-річна жителька села Колосова, керуючи автомобілем Hyundai Tucson, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги у русі вантажному автомобілю DAF. Внаслідок зіткнення на місці події загинули водійка позашляховика та 36-річна пасажирка. Травми отримав водій вантажівки, його доправили до лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

 

 

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