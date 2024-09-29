На Тернопільщині вантажівка зімʼяла автомобіль – загинули дві жінки

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області та рятувальники.

За попередніми даними, 39-річна жителька села Колосова, керуючи автомобілем Hyundai Tucson, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги у русі вантажному автомобілю DAF. Внаслідок зіткнення на місці події загинули водійка позашляховика та 36-річна пасажирка. Травми отримав водій вантажівки, його доправили до лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.