На війні загинув Василь Домбровський з Тернопільщини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що в Курській області загинув військовослужбовець, житель села Колосова, Дунаївського старостинського округу солдат, ДОМБРОВСЬКИЙ Василь Миколайович, 1993 року народження, навідник військової частини А****. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

В суботу, 25 січня 2025 року, орієнтовно о 15:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо загиблого Героя Василя, після того прямуємо до Майдану Волі, де о 15:30 год. відбудеться прощання із загиблим.

Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому в село Колосова, де одразу відбудеться панахида.

В неділю, 26 січня 2025 року, поховання відбудеться таким чином:

Літія вдома – 13:00 год.;

Чин похорону відбудеться в храмі Іоана Богослова в селі Колосова;

Поховають Героя на кладовищі в рідному селі Колосова.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Василя!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас.

Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя🇺🇦