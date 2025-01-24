На Тернопільщині провели стратегічні сесії для оновлення Стратегії розвитку області

В усіх трьох районах області – Тернопільському, Чортківському та Кременецькому – відбулися стратегічні сесії з актуалізації Стратегії розвитку Тернопільщини на 2021-2027 роки. Стартувала робота в Тернопільському районі, де сесію провели в обласній військовій адміністрації під головуванням першого заступника начальника ОВА Степана Куйбіди.

Під час зустрічей представники районних військових адміністрацій та територіальних громад обговорили оновлений проєкт Стратегії. Особливу увагу приділили ключовим напрямкам розвитку, підготовці проєктних ідей та врахуванню потреб громад.

Наступний крок – формування плану заходів на 2024-2027 роки, який дозволить перетворити запропоновані ініціативи на конкретні результати для жителів області.

Проєкт оновлення Стратегії реалізується за підтримки наших міжнародних партнерів – Швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України» (UCORD), Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, компанії NIRAS Sweden AB та Інституту регіональних досліджень імені М. Долішнього.