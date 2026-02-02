На війні загинув Володимир Лівар з Тернопільщини

Захищаючи нашу землю від загарбників, загинув Лівар Володимир Сергійович, 1982 року народження, житель села Цеценівка. Повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.

Народився та виріс Володимир у селі Цеценівка. Був товариським, ніколи не відмовляв односельчанам у допомозі.

У жовтні 2025 року призваний на захист рідної землі та разом з побратимами давав відсіч ненависному ворогові.

Солдат, гранатометник механізованої роти механізованого батальйону загинув 30 січня 2026 року під час заходів оборони і захисту України на Донеччині.

Вічна пам’ять Герою!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам!