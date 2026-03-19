Зникла майже місяць тому, – на Тернопільщині шукають Тетяну Мироненко

Працівники Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області встановлюють місцеперебування Мироненко Тетяни Дмитрівни, 30.07.1989 року народження, жительки міста Тернопіль, внутрішньо переміщеної особи з міста Херсон.



Жінка 25 лютого 2026 року вийшла з місця проживання та до цього часу її місцеперебування невідоме.



Прикмети зниклої:

зріст близько 165 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижена, волосся темно-каштанового кольору.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Мироненко Тетяни Дмитрівни або ви бачили її, просимо негайно повідомити чергову частину Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області за номером телефону: 27-11-70.



Також інформацію можна повідомити на спецлінію 102.

